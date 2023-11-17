Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей

Фото: пресс-служба МКИ РК

«Вчера глава государства отметил, что принцип закон и порядок должен стать идеологическим, политическим путеводителем для казахстанского общества. Сегодня соблюдение законности и правопорядка во всех сферах деятельности государства является главным приоритетом. Особенно остро перед нами стоит проблема семейно-бытового насилия», – обозначила глава МКИ.

Аида Балаева напомнила, что с 1 июля 2023 года по поручению президента усилена ответственность за такие правонарушения. С тех пор число агрессоров, привлеченных к ответственности, возросло в 2 раза. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры.

Если во 2-м квартале текущего года к ответственности привлечены 7 тысяч человек, то в 3-м – уже 27 тысяч. К административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.

Вместе с тем по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений – на 4,2%, тяжких преступлений – на 12%, поделилась статистикой министр.

«Но судя по печальной статистике и некоторым шокирующим фактам, вопрос о бытовом насилии еще стоит остро. К сожалению, это не причина, а уже следствие правовой недисциплинированности, неуважения к законам и криминализация сознания. Современному обществу присущ правовой нигилизм. Особенно тревожно за молодое поколение. Мы как родители должны прививать нашим детям культуру борьбы с такими негативными явлениями не только дома, но и в учебных заведениях. У общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию, бескультурью. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей. Уважение к другим людям, трепетное отношение мужчины к женщинам и девочкам нужно прививать с детства. Мы всегда должны помнить, что судьба и жизнь нас самих и окружающих людей зависят от каждого из нас», – призвала глава Минкультуры и информации.

Она сообщила, что Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.