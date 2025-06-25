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Балхаш на два дня стал точкой притяжения волонтеров, спортсменов, предпринимателей и просто любителей пляжного отдыха. На его побережье установили сцену, шатер в форме сферы для тренингов и семинаров, водную инсталляцию, струи которой образовывали тематические надписи. Чуть поодаль оборудовали фуд-зону с навесами от солнца и торговые палатки, где местные предприниматели продавали свои сувениры, холодные напитки, выпечку и шашлык. Посетителей на Balkhash Tour Fest 2025 привозили на бесплатных автобусах.

С погодой гостям Балхаша повезло: стояла 35-градусная жара. Для любителей солнца и воды оборудовали пляжную зону. На берегу установили навесы, под которыми расположили лежаки. На воде навели понтоны из пластиковых блоков и ограничили акваторию специальными буйками. За безопасностью отдыхающих и с суши, и с воды следили спасатели.

– Фестиваль Balkhash Tour Fest, который проходит уже в третий раз, позитивно отражается на экономике нашего города, – отметил аким города Балхаша Сапар Сатаев. – К нам приехало много гостей. Все зоны отдыха заняты, свободных мест почти нет. Если бизнес развивается, то растут и налоговые поступления в бюджет. Конечно, пока у нас в экономике города преоб­ладает промышленность, но доля туризма растет. В прошлом году налоговые поступления от турсферы увеличились на 2%, а по итогам 2025-го мы ожидаем рост на 5%.

Первый день фестиваля был насыщен активностями. Дети участвовали в конкурсе по строи­тельству замков из песка. Взрослые играли в пляжный волейбол, перетягивали канат и тягали гири. А для тех, кто со спортом на «вы», устроили состязание по скоростному поеданию бургеров, но не с котлетой внутри, а с казы.

В рамках фестиваля состоялся республиканский форум волонтеров «Бірлік. Идея. Әрекет». Его главная задача – привлечь внимание общественности к рес­публиканской экоакции «Таза Қазақстан». Поэтому недалеко от пляжа установили три огромные урны для сбора пластиковых отходов. К концу фестиваля их наполнили пластиком до отказа.

Отметим, что волонтеры в рамках форума не только дискутировали и делились идея­ми, но и провели экологичес­кую акцию Road Fest. Они собрали мусор, двигаясь вдоль трассы, ведущей из Балхаша в Караганду.

Кроме того, экоактивисты очистили от надписей скалу Бектау-Ата, которая является уникальным природным памятником и включена в респуб­ликанскую карту сакральных объектов нашей страны.

Для представителей туристи­чес­кого бизнеса был организован семинар-тренинг. Организаторы – акимат Карагандинской области и нацкомпания Kazakh Invest – предлагали бизнесу взаимо­выгодное сотрудничество для развития потенциала балхашской курортной зоны. Кроме того, их представители рассказали участникам о мерах господдерж­ки.

К примеру, тем, кто строит зоны отдыха, гостиницы, а также мотели, кемпинги, АЗС и СТО, положена компенсация в размере 10% от затрат. Турфирмам, решившим купить автобусы для перевозки туристов, государство возместит 25% от стоимости транспорта. А если предприниматель установит возле дороги санитарно-гигиенический узел, то в рамках господдержки ему выплатят 83 300 тенге.

Ключевым событием второго дня Balkhash Tour Fest стала парусная регата. В ней участвовали юные и взрослые спортсмены из Карагандинской, Алматинской и Туркестанской областей, а также Шымкента, Шардары и Конаева. Гонка на парусниках по лазурным волнам – зрелище завораживающее.

– Озеро Балхаш как нельзя лучше подходит для проведения регат, – сказал государственный тренер РК по парусному спорту Ерсултан Нарбаев. – Здесь постоянно дует ветер – хоть в жаркую погоду, хоть в прохладную. Балхаш можно сравнить с водами Персидского залива в Катаре. Из-за благоприятного климата там часто проводят морские регаты и другие соревнования по водным видам спорта.

Под занавес турфестиваля выступили звезда отечественной эстрады Кайрат Баекенов и рэп-исполнительница Nazima. Кульминацией закрытия фестиваля стал праздничный фейерверк.