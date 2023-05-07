Банк памяти о тех, кто сражался в ВОВ, появился в Казахстане

В преддверии Дня Победы АО "Qazcontent" запустило проект «Электронная база данных ветеранов ВОВ». Здесь будут храниться миллионы семейных архивов потомков участников войны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МИОР РК.

Фото: Kazpravda.kz

Проект реализован по инициативе Министерства информации и общественного развития.

База данных представляет собой электронный ресурс с информацией о казахстанских ветеранах Второй мировой войны.

Она пополняется материалом в режиме онлайн. Участвовать в этом может каждый пользователь Сети.

Отметим, что в Казахстане проживает 237 ветеранов Второй мировой войны.