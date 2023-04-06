Банки и мобильные операторы совместно обратились к казахстанцам

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов - Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, Банк Центр Кредит, Банк VTB (Казахстан) - с предупреждением о новом виде финансового мошенничества, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Новая схема реализуется следующим образом. Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер.

В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка.

Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства и убеждает перевести их на «безопасный счет». После этого он исчезает вместе с деньгами.

«Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают пароли и коды. И никогда не звонят клиентам с иностранных номеров», - говорится в совместном заявлении.

По информации финорганизаций, обычно мошенники находятся за границей. Однко сейчас им стало сложнее выдавать себя за казахстанцев и поэтому они звонят с иностранных номеров.

«Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они меняли иностранный телефонный номер на казахстанский. Но казахстанские мобильные операторы исключили возможность такой подмены», - поясняют финансисты.

Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества, предупреждают в банках.

Эти простые правила финансовой безопасности позволят защититься от мошенников и не потерять свои деньги.

- Немедленно прервите разговор! (перезвоните в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов).

- Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.

- Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих.

- Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения.

- Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

#обращение #банки #предупреждение #мошенники #оператор

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