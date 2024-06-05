Банкноты с изображением короля Карла III выпустили в Англии

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Адема Ергали

Карл III стал всего вторым британским монархом, чей портрет появился на банкнотах

Фото: PA MEDIA

Банк Англии c 5 июня запустил в обращение новые банкноты с портретом короля Карла III, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Новые банкноты постепенно, медленно будут заменять в обращении нынешние, с портретом скончавшейся в сентябре 2022 года королевы Елизаветы II — по мере их износа, а износятся они нескоро, потому что сделаны из гибкого пластика.

Карл III стал всего вторым британским монархом, чей портрет появился на банкнотах. Впервые портрет монарха стали печатать на бумажных фунтах в 1960 году, и тогда на троне была Елизавета — она к тому времени царствовала уже восемь лет.

«Это исторический момент: мы впервые меняем портрет суверена на наших банкнотах», — сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

На обратной стороне купюр остались прежние лица: на пяти фунтах — Уинстон Черчилль, на десяти — писательница Джейн Остин, на двадцати — художник Джозеф Тёрнер, на пятидесяти — математик Алан Тьюринг.

Несколько банков Шотландии и Северной Ирландии по соглашению с Банком Англии выпускают собственные шотландские и ирландские фунты, и на их банкнотах ни монарха, ни этих знаменитых англичан нет.

Первые банкноты с Карлом III Банк Англии напечатал еще в прошлом году, но их до сих пор не выпускали в обращение, пока не были перенастроены автоматы, принимающие наличные деньги.

Портрет короля на деньгах сделан по фотографии 2013 года. В апреле Карлу III вручили набор новых банкнот с первыми серийными номерами.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли говорит, что банк понимает, что для многих британцев все еще важно иметь возможность платить наличными, и потому будет держать банкноты и монеты в обороте столько, сколько будет нужно обществу.

Доля покупок за наличные в Британии, как и во многих других странах, в последние десять лет стремительно падала: в 2013 году она составляла больше 50%, в 2022 — 15%. В 2023 году из-за большой инфляции она, правда, подросла до 19%.

#деньги #Англия #король #банкноты #купюра #КарлIII

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