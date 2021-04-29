Барахолка горела в Алматы

На одном из рынков алматинской барахолки – "Кенжехан" – произошел пожар, передает Kazpravda.kz.
Видео происшествия распространились в социальных сетях.
По данным городского ДЧС, сообщение о возгорании контейнеров на рынке "Кенжехан-1" поступило в 09:25, а уже через шесть минут спасатели были на месте происшествия.
"Было установлено, что открытым пламенем горят три двухъярусных контейнера с автозапчастями. Создалась угроза распространения огня на соседние контейнеры, прилегающие по торговому ряду. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Принятыми мерами возгорание было локализовано за девять минут, ликвидировано – в 09:49 на площади 40 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы 40 сотрудников ДЧС и 10 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.
Видео происшествия распространились в социальных сетях.
По данным городского ДЧС, сообщение о возгорании контейнеров на рынке "Кенжехан-1" поступило в 09:25, а уже через шесть минут спасатели были на месте происшествия.
"Было установлено, что открытым пламенем горят три двухъярусных контейнера с автозапчастями. Создалась угроза распространения огня на соседние контейнеры, прилегающие по торговому ряду. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Принятыми мерами возгорание было локализовано за девять минут, ликвидировано – в 09:49 на площади 40 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы 40 сотрудников ДЧС и 10 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.