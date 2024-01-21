Барханная кошка попала в фотоловушку в Мангистау

Отличительная особенность хищника – короткие и сильные ноги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на inaktau.kz

Фото: Википедия

В одну из фотоловушек в Мангистауской области попала барханная кошка. Этот вид занесен в Красную книгу Казахстана.

"В управлении природных ресурсов и природопользования области рассказали, что мех у этих кошек густой, окрас - песочно-желтый, на теле имеются нечеткие черные полосы. Кончик хвоста темно-коричневый", - говорится в публикации.

Размножаются барханные кошки обычно в начале весны. Питаются мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми.

Ареал барханной кошки имеет вид полосы, начинающейся в Сахаре (Алжир, Марокко, Чад, Нигер) и через Аравийский полуостров пролегающей в Центральную Азию (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) до окрестностей Нушки в Пакистане.