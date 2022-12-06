Бармен продавал наркотики с барной стойки ночного клуба в Астане

Подозреваемый организовал сбыт мефедрона прямо на своем рабочем месте – с барной стойки ночного клуба.

Фото: polisia.kz

22-летнего бармена столичного ночного клуба задержали за распространение наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый организовал сбыт мефедрона на своем рабочем месте – с барной стойки ночного клуба, соблазняя молодежь губительным зельем.

"В рамках распоряжения прокуратуры Астаны и при ее координации, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Астаны, за сбыт наркотиков в увеселительных заведениях, задержан молодой человек", - проинформировали в полиции.

Далее следствие было продолжено по месту жительства, где проживал задержанный.

"При обыске квартиры, которую снимал задержанный со своим другом, также были изъяты наркотические вещества каннабисной и синтетической группы. Это составляет около 20 разовых доз, которые задержанный планировал реализовать в ближайшие дни", – сообщил начальник УПН столичного департамента Рустам Гасизов.

Всего изъято около 4 гр мефедрона и 11 гр гашиша. Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Задержанный водворен в ИВС Департамента полиции города Астаны. Ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, добавили в ДП.