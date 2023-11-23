«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

В составе казахстанского клуба все четыре шайбы были заброшены разными хоккеистами, передает Kazpravda.kz

Фото: hcbarys.kz

В Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода форвард гостей Андрей Белозёров с передач Александра Дергачёва и Наиля Якупова открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Руслан Оспанов с передачи Дмитрия Гуркова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки защитник хозяев Нельсон Ножье с передачи Аркадия Шестакова вывел хозяев вперёд, однако на последней минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Евгения Кашникова сделал счёт 2:2.

На 16-й минуте третьего периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Егора Шалапова вновь вывел «Барыс» вперёд. На 18-й минуте периода Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова в третий раз сделал счёт равным.

В овертайме победу хозяевам принёс шведский нападающий Понтус Оберг с передачи Энтони Камара.

Таким образом, «Барыс» прервал трехматчевую серию поражений и по-прежнему занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ, в 35 матчах набрав 27 очков.