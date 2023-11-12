«Барыс» дома разгромил «Северсталь»

Форвард столичного клуба Батырлан Муратов оформил дубль и отдал две голевые передачи, передает Kazpravda.kz

Фото: hcbarys.kz

В Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

На 17-й минуте первого периода гости усилиями Никиты Коростелёва с передач Николая Буренова и Егора Степанова открыли счёт в игре.

На восьмой минуте второго периода защитник столичной команды Адиль Бекетаев с передачи Батырлана Муратова восстановил равенство в счёте. В середине периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Адиля Бекетаева вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Батырлан Муратов с передач Аркадия Шестакова и Кирилла Савицкого увеличил преимущество в счёте - 3:1.

На 11-й минуте третьего периода Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счет в матче.

Таким образом, «Барыс» прервал трехматчевую серию поражений и по-прежнему занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ, в 31 игре набрав 25 очков.