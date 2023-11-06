«Барыс» не в шутку лихорадит

После неожиданной победы «Барыса» в предыдущем поединке в Екатеринбурге над местным «Автомобилистом» со счетом 3:2 по буллитам многие предположили, что клуб из Казахстана сотворит сенсацию и в Казани против местного «Ак барса».

Поначалу все так и складывалось: уже к 15-й минуте первого периода «барсы» из Астаны вели со счетом 3:0 после голов наших легионеров – шведа Понтуса Обер­га, американца Джозефа ЛаБейта и чеха Давида Скленички, но потом произошло невообразимое... Казанцы собрались и ответили вначале дублем чешского игрока Дмитрия Яшкина, потом двумя голами Дмитрия Юдина и еще одним – от Дмитрия Кателевского. Таким образом мы уступили почти выигранный матч со счетом 3:5. 7 ноября две команды вновь сыграют между собой, но уже в Астане.

Между тем в первенстве Казахстана третье поражение в сезоне потерпел лидер нашего чемпионата – ташкентский «Хумо». Клуб из Узбекистана гостил в Рудном, где вначале одолел со счетом 4:1 местный «Горняк», а на следующий день уступил ему со счетом 2:7.

Идущий следом за «Хумо» в турнирной таблице кокшетауский «Арлан» дома принимал столичный «Номад» и, победив в первом поединке со счетом 5:1, во втором уступил – 1:4. У акмолинских «волков» все еще есть шанс сравняться по очкам с ташкентцами, ведь у них имеются две игры в запасе.

В оставшихся поединках первенства были зафиксированы следующие результаты: «Алматы» на своем льду в первом поединке уступил по итогам овертайма атыраускому «Бейбарысу» – 2:3, но потом взял реванш, победив со счетом 5:3; «Сарыарка» в Караганде вначале проиграла усть-каменогорскому «Торпедо» – 3:6, но затем взяла реванш, победив в овертайме со счетом 3:2, и, наконец, в Петропавловске местный «Кулагер» принимал «Иртыш» из Павлодара и обе встречи выиграл – 5:1 и 2:0.