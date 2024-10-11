«Барыс» одержал вторую победу в сезоне после серии неудач

Изначально, перед матчем, фаворитом считался «Авангард», однако команда из Казахстана, переживающая трудный период, показала стойкость и дисциплину.

Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев выставил следующий состав: Бояркин (Маттссон); Антипин – Грант, Бочаров – Маклауд – Сетдиков; Бутчер – Болье, Жафяров – Апальков – Бурдасов; Бекетаев – Камалов, Эллисон – Кодола – Мухаметов; Симонов – Гайтамиров, Панюков – Омирбеков – Оспанов.

«Игра началась с шайбы Даниила Апалькова в первом периоде, которая осталась единственным результативным моментом в матче. В течение второго периода ни одна из команд не смогла изменить счет, а в решающей третьей двадцатиминутке “Барыс” сумел удержать преимущество, завершив матч с победным счетом 1:0», – сообщает пресс-служба хоккейного клуба.