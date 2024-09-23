«Барыс» уволил главного тренера Дэвида Немировски - Источник

Об увольнении специалиста сообщает телеграм-канал «Роман с Хоккеем».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью российскому изданию «Советский спорт» прокомментировал возможную отставку Дэвида Немировски с поста главного тренера «Барыса».

«Кого может радовать последнее место? У руководства команды есть задачи перед началом сезона. Мы же не знаем, какие цели ставились перед Немировски. Это из области гадания. Решили – значит, решили. У нас обычно главного тренера во всём винят. Хотя не он набирает команду. Если зачищать, то нужно зачищать всех. Почему тренеры уходят, а генменеджеры остаются?», - задался вопросом хоккейный эксперт.