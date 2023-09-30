Баскские компании заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном

Фото: МИД Казахстана

Новый экономический курс Казахстана представлен в Стране Басков.

Казахстанский дипломат провел переговоры с председателем правительства Страны Басков Иньиго Уркуйю и спикером парламента Бакаратчо Техерией, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы регионального сотрудничества и укрепления межпарламентского диалога, сообщает внешнеполитическое ведомство Казахстана.

На встрече с генеральным директором торговой палаты Бильбао Микелем Ариета была отмечена важность наращивания инвестиций и привлечения технологий компаний региона в Казахстан.

Одним из важных пунктов визита стало посещение крупнейшей ассоциации производителей сельхозтехники «Agragex», в ходе которого состоялись переговоры с генеральным менеджером организации Хайме Эрнани. Собеседник выразил интерес к изучению казахстанского рынка, который также открывает возможности для испанского бизнеса в регионе Центральной Азии.

Баскские компании проявили интерес к поиску казахстанских партнеров для возможного сотрудничества. По итогам мероприятия достигнута договоренность об организации деловой миссии компаний региона в Казахстан в текущем году.