«Бауырына салу» признан лучшим фильмом на международном фестивале в России

Культура,Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Картина рассказывает трогательную историю мальчика, воспитываемого бабушкой в соответствии с древней казахской традицией

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Чите прошёл XII Забайкальский международный кинофестиваль. По итогам фестиваля лучшим фильмом конкурса «Новый взгляд» стала казахстанская картина «Бауырына салу» режиссёра Асхата Кучинчерекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Фильм был снят при поддержке Минкультуры РК и Государственного центра поддержки национального кино.

Картина «Бауырына салу» рассказывает трогательную историю мальчика, воспитываемого бабушкой в соответствии с древней казахской традицией. После смерти бабушки ему приходится вернуться к родителям и заново выстраивать отношения с людьми, которые кажутся ему чужими.

Сценарий фильма написал сам Асхат Кучинчереков, подчёркивая, что это личная история, основанная на его собственном опыте.

В ведомстве отметили, что фильм «Бауырына салу» уже получил широкое международное признание. Он стал лучшим молодёжным фильмом на Asia Pacific Screen Awards, выиграл главный приз на Baku International Film Festival в Азербайджане и получил специальную награду на французском Cinema Heritage Festival.

Оператор Жанарбек Елеубек был удостоен премии в номинации «Лучший оператор» на Asia World Film Festival.

Кроме того, фильм официально был выдвинут от Казахстана на премию «Оскар 2025» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

#награда #фестиваль #фильм #Бауырына салу

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