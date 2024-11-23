Фильм «Бауырына салу» удостоен еще одной международной награды
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Жанарбек Елеубек был признан лучшим оператором на Asia World Film Festival (AWFF) за свою работу в фильме, передает Kazpravda.kz
Фильм «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова официально отобрали на премию Оскар-2025 в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от Казахстана.
Проект был поддержан министерством культуры и информации РК и Центром поддержки национального кино.
Напомним, премьера «Бауырына Салу» состоялась в прошлом году на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где она была хорошо принята критиками и публикой.
Фильм рассказывает о казахской традиции, по которой старшего ребенка передают на воспитание бабушке и дедушке.