«Байер» побил вечный рекорд «Баварии»

Клуб из Ливеркузена на проигрывает в 33 матчах кряду, передает Kazpravda.kz

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Рекордная для участников Бундеслиги серия без поражений теперь у «Байера», сообщает Sports.ru.

Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Майнц» (2:1) в 23-м туре чемпионата Германии.

Леверкузенцы стали первым клубом Бундеслиги, сумевшим избежать поражений на отрезке в 33 игры во всех турнирах.

Предыдущий рекорд принадлежал «Баварии»: 32 матча в 2019-2020 годах.

«Байер» еще не проигрывал в текущем сезоне. Он одержал 29 побед и 4 раза сыграл вничью.

В следующем туре лидер чемпионата встретится с «Кельном» – это произойдет 3 марта.