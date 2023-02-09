Беглого бизнесмена Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия в ВКО

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу вызвало находящегося в розыске казахстанского бизнесмена Анатолия Балушкина для проведения следственных действий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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«Агентство по финансовому мониторингу, в соответствии с нормами УПК РК, уведомляет о вызове подозреваемого Анатолия Михайловича Балушкина 28.05.1970 года рождения, находящегося за пределами Республики Казахстан и уклоняющегося от явки в орган досудебного расследования.

Подозреваемому А.М. Балушкину необходимо в срок до 17:00 10 февраля 2023 года явиться в административное здание Департамента экономических расследований АФМ по ВКО по адресу: город Усть-Каменогорск, улица Новаторов, 7/2 для проведения следственных действий», – говорится в распространенном АФМ сообщении.

Для участия в следственных действиях подозреваемый Балушкин вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

«При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования», – резюмировали в агентстве.

Отметим, в августе 2021 года учредителя группы компаний АО «Азия Авто» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ расследует в отношении него дело по части 4 уголовной статьи «Мошенничество».