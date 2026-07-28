Бектенов дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры в регионах

Модернизация

На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость наращивания темпов модернизации инфраструктуры в рамках Нацпроекта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

«Вопрос реализации Национального проекта находится на личном контроле Главы государства. Вся необходимая нормативная база принята, определены различные механизмы финансирования инвестиционных проектов. В регионах запущены масштабные ремонтные кампании. Для своевременного достижения установленных целевых показателей мы должны не только сохранить, но и нарастить темпы модернизации инфраструктуры», — отметил Олжас Бектенов.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами поручено обеспечить эффективное освоение инвестиционных средств, направляемых на реализацию Нацпроекта.

Глава Кабмина напомнил, что одним из ключевых вопросов реализации нацпроекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры является своевременное заключение договоров и получение финансирования в регионах.

«Поручаю акиматам регионов в двухнедельный срок принять соответствующие меры по проектам, реализуемым в текущем году. Совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики, национальной экономики до конца года обеспечить завершение всех запланированных ремонтных кампаний. Акимы областей несут за это персональную ответственность», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также Премьер-министр отметил важность поддержки отечественных товаропроизводителей.

«Приоритетным вопросом в реализации Нацпроекта является поддержка отечественных товаропроизводителей», — отметил Олжас Бектенов.

Министерству промышленности и строительства поручено:

- ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации инфраструктурных проектов;

- в двухнедельный срок обеспечить наполнение Реестра товаропроизводителей кодами Архитектурно-градостроительного и строительного каталога, востребованными в рамках Нацпроекта;

- до 1 сентября т.г. совместно с заинтересованными государственными органами ускорить работу по заключению потенциальных офтейк-контрактов на создание новых и расширение действующих производств;

- усилить контроль и координацию в указанных вопросах.

Руководитель правительства подчеркнул необходимость безотлагательного финансирования заявленных проектов и заблаговременной подготовки мероприятий, предусмотренных на 2027 год.

«Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от своевременного финансирования со стороны финансовых институтов. Холдингу "Байтерек" до 1 сентября т.г. обеспечить незамедлительное финансирование всех проектов, заявленных до конца текущего года. Для полноценной реализации мероприятий в 2027 году мы должны уже сейчас начать подготовительную работу», — сказал Олжас Бектенов.

Он поручил акиматам регионов до 1 сентября т.г. направить соответствующие заявки по своим проектам 2027 года на электронную платформу Нацпроекта (МЭКС) и обеспечить их согласование с заинтересованными сторонами. Все конкурсные процедуры должны быть завершены до 1 декабря т.г.

«Каждый руководитель несет персональную ответственность за достижение целевых показателей Нацпроекта и своевременную реализацию всех предусмотренных мероприятий. Нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы», — заключил Премьер-министр.

#модернизация #инфраструктура #Нацпроект

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