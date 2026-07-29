Обновленный вокзал станции Сексеул начнет работу после реконструкции

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Кызылординской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Сексеул. Историческое здание вокзала, построенное в 1904 году, после масштабной модернизации получило современный облик и полностью соответствует актуальным требованиям комфорта, безопасности и энергоэффективности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По информации министерства, в ходе реконструкции были обновлены фасад и кровля, проведен капитальный ремонт внутренних помещений, установлены современные алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами.

При выполнении работ были использованы качественные и долговечные материалы отечественного производства.

Сегодня вокзал Сексеул представляет собой современное одноэтажное здание общей площадью 454,03 квадратных метра. Объект обеспечивает комфортные условия для пассажиров и создает благоприятную среду для ожидания и обслуживания.

Вокзал III класса ежедневно обслуживает в среднем около 300 пассажиров. Через станцию курсируют 30 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Алматы, Астаной, Карагандой, Атырау, Павлодаром, Кызылордой, Актобе, Уральском, Мангистау, Жезказганом, Шымкентом, Туркестаном, Шу, Таразом, а также с Российской Федерацией, Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

В министерстве отметили, что по территории области проходит магистральная железнодорожная линия протяженностью 1051,7 км. Ежедневно курсируют 15 пассажирских поездов. Кроме того, в регионе капитально ремонтируется более 80 километров железнодорожных путей.

Реализация проекта стала важным этапом в развитии железнодорожной инфраструктуры страны и совершенствовании качества транспортного обслуживания населения.

Обновленный вокзал позволит создать более комфортные условия для пассажиров, повысить уровень предоставляемых услуг и обеспечить дальнейшее развитие железнодорожных перевозок, отметили в Минтранспорта.