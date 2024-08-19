Премьер: Еще 30 населенных пунктов планируют подключить к газоснабжению в области Жетісу

Правительство , Нефть и Газ
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Дана Аменова
корреспондент

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Жетісу ознакомился с ходом строительства магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал», реализуемого по поручению главы государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По информации пресс-службы правительства, общая протяженность магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал» составит 302,4 км. Проектом предусмотрено строительство шести газопроводов-отводов и автоматических газораспределительных станций. Пропускная способность газопровода – 385 млн м3 газа в год.

Председатель правления АО НК QazaqGaz Санжар Жаркешов доложил, что объект будет эксплуатироваться в составе действующей единой системы магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган», завершение строительства и запуск планируется в конце 2026 года.

Новый магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал» обеспечит природным газом 66 населенных пунктов Аксуского, Сарканского, Алакольского районов, где проживает 124 тысяч жителей.

По завершении строительства и подключения уровень газификации области вырастет с 47,6% до 90%.  

Премьер-министр подчеркнул, что новый газопровод обеспечит энергетическую безопасность и стабильное газоснабжение жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий области. Это способствует устойчивому развитию региона и повышению качества жизни. Дополнительный положительный эффект будет в виде роста деловой активности, развития малого и среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест.

 В целом в области Жетісу из 358 населенных пунктов 192 подлежат газификации, газифицировано 37 населенных пункта, доступ к газу получили 334 тыс. человек (47,6%).

Всего в стране по итогам 2023 года уровень газификации населения составил 60% (12 млн человек имеют доступ к газу).

«Правительство придает особое значение реализации масштабных инфраструктурных проектов, инициированных главой государства. Активно вовлекаются ресурсы и средства холдингов «Самрук-Казына» и «Байтерек», рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. За счет средств «Самрук-Казына» выделено 10,4 млрд тенге на реализацию 42 проектов по газификации. Это позволит к концу года подключить к газоснабжению в области Жетісу еще 30 населенных пунктов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства акцентировал внимание на необходимости обеспечения максимально высокой доли казахстанского содержания в товарах и услугах при реализации проектов. Минэнерго и нацкомпании QazaqGaz, акимату области поручено принять все меры для качественной реализации проектов с соблюдением всех установленных сроков.

Кроме того, поручено усилить контроль за подключением газа к частным домам.

#Бектенов #газоснабжение #область Жетісу #подключение

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