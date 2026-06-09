Бектенов поручил акимам ускорить развитие туристической инфраструктуры

Туризм

На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость ускорения развития туристической инфраструктуры в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства РК

Он напомнил, что в ходе недавней поездки в Алматинскую область Глава государства высказал критику о слабых темпах развития туристической сферы. Президент подчеркнул необходимость ускоренного развития туристического потенциала и инфраструктуры региона. Подобная ситуация наблюдается и в других областях. 

«Поручаю всем акиматам обеспечить опережающие темпы развития соответствующей инфраструктуры, направленной на улучшение комфорта и безопасности отдыхающих, повышения качества всех предоставляемых услуг. Развитие данной отрасли должно быть на постоянном контроле акимов», — заявил руководитель правительства. 

Отдельное внимание он уделил вопросам навигации для туристов, санитарного состояния зон отдыха и координации работы ответственных служб.

«Во всех зонах отдыха, парках и пляжных территориях должны быть установлены специальные информационные знаки, схемы и маршруты на разных языках. Акиматам совместно с собственниками баз отдыха необходимо обеспечить строгое соблюдение чистоты и санитарного режима. Безопасное и комфортное пребывание туристов в местах отдыха должно стать базовым стандартом нашей туристической отрасли. Поручаю Оперативному координационному штабу взять это на особый контроль», — подчеркнул руководитель правительства.

Также, премьер отметил важность обеспечения транспортной доступности туристических объектов для населения.

«Поступают обращения от населения об ограниченной транспортной доступности к популярным и удаленным туристическим дестинациям. Беспокоят нехватка и ценовая доступность билетов на авиа и ж/д транспорт», — заметил Олжас Бектенов.

Министерству транспорта совместно с авиакомпаниями, «КТЖ» поручено принять меры по увеличению количества рейсов и посадочных мест на популярные курортные направления по приемлемым ценам.

Кроме того, Олжас Бектенов заявил о необходимости создания условий для комфортного отдыха туристов, в том числе развития инфраструктуры для кемпингового туризма и повышения качества сервиса.

«В пиковые периоды туристского сезона наблюдается острая нехватка мест для размещения отдыхающих. Многие пользуются необорудованными местами отдыха. Акимам регионов необходимо обеспечить в ускоренном режиме соответствующую инфраструктуру стоянок или участков для кемпингового отдыха в палатках и автодомах», — подчеркнул Олжас Бектенов.

#регионы #развитие #туризм #инфраструктура

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