Бектенов поручил акимам ускорить развитие туристической инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Он напомнил, что в ходе недавней поездки в Алматинскую область Глава государства высказал критику о слабых темпах развития туристической сферы. Президент подчеркнул необходимость ускоренного развития туристического потенциала и инфраструктуры региона. Подобная ситуация наблюдается и в других областях.

«Поручаю всем акиматам обеспечить опережающие темпы развития соответствующей инфраструктуры, направленной на улучшение комфорта и безопасности отдыхающих, повышения качества всех предоставляемых услуг. Развитие данной отрасли должно быть на постоянном контроле акимов», — заявил руководитель правительства.

Отдельное внимание он уделил вопросам навигации для туристов, санитарного состояния зон отдыха и координации работы ответственных служб.

«Во всех зонах отдыха, парках и пляжных территориях должны быть установлены специальные информационные знаки, схемы и маршруты на разных языках. Акиматам совместно с собственниками баз отдыха необходимо обеспечить строгое соблюдение чистоты и санитарного режима. Безопасное и комфортное пребывание туристов в местах отдыха должно стать базовым стандартом нашей туристической отрасли. Поручаю Оперативному координационному штабу взять это на особый контроль», — подчеркнул руководитель правительства.

Также, премьер отметил важность обеспечения транспортной доступности туристических объектов для населения.

«Поступают обращения от населения об ограниченной транспортной доступности к популярным и удаленным туристическим дестинациям. Беспокоят нехватка и ценовая доступность билетов на авиа и ж/д транспорт», — заметил Олжас Бектенов.

Министерству транспорта совместно с авиакомпаниями, «КТЖ» поручено принять меры по увеличению количества рейсов и посадочных мест на популярные курортные направления по приемлемым ценам.

Кроме того, Олжас Бектенов заявил о необходимости создания условий для комфортного отдыха туристов, в том числе развития инфраструктуры для кемпингового туризма и повышения качества сервиса.