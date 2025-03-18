Бектенов поручил оперативно запустить платформу «E-кино»

Кино,Правительство
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Как он отметил, основная прибыль с показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому важно установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос развития креативной индустрии и цифровизация сфер культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz

«Хорошее кино требует вложения соответствующих средств. Их можно получать с проката. Но сейчас основная прибыль с показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому важно установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции. Для этого надо оперативно запустить платформу «E-кино», которая обеспечит прозрачность доходов и соблюдение авторских прав», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр напомнил, что глава государства на заседании Национального курултая поручил уделять особое внимание снимаемым фильмам и сериалам, а не количеству и максимальной прибыль от проектов. Это должно быть действительно качественное кино.

На прошлой неделе собщалось, что в Казахстане более 400 кинопроектов претендуют на господдержку.

#Бектенов #кино #платформа #E-kino

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