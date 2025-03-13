В Казахстане более 400 кинопроектов претендуют на господдержку

Центр кино завершил прием заявок на первый этап конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственную поддержку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

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В Центр кино поступило 444 заявки, из которых 42 — в области анимации, 103 — в категории документальных фильмов и 299 — на создание игровых фильмов.

По окончанию приема документов Центр поддержки Национального кино вносит представленные заявителями документы на рассмотрение экспертного совета. Сценарии или сценарные планы рассматриваются членами экспертного совета в секциях по видам фильмов.

Состав совета в течение 20 рабочих дней рассматривает заявки с акцентом на приоритетные темы, а также на такие критерии, как структура сюжета и принципы драматургии. На втором этапе комплектуется пакет документов по проектам, представленным экспертным советом. При этом при наличии ошибок заявителям отводится 3 дня на их исправление.

Стоит отметить, прием заявок для участия в конкурсе проводился с 5 по 13 марта (до 23:59 часов 12 марта). В начале января были объявлены приоритетные темы для съемок фильмов в этом году.