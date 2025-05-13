В этих двух регионах наблюдается распространение личинок стадных саранчовых вредителей

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость усиления борьбы с распространением саранчи в южных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о текущей ситуации. По данным МСХ, распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 млн га - это на 1 млн га меньше, чем в прошлом году.

На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге. Задействовано 443 единицы опрыскивающей техники и 4 625 специалистов. По состоянию на 12 мая, распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях. Обследовано 1 388,9 тыс. га, из них подлежит к обработке 396,6 тыс. га. Фактически обработано 390,8 тыс. га, в том числе в Жамбылской области – 27,8 тыс. га, в Туркестанской области – 363,8 тыс. га.

Премьер-министр поручил обеспечить проведение необходимых защитных мероприятий и усилить взаимодействие между ведомством и регионами.

«Айдарбек Сейпеллович, совместно с акимами регионов необходимо обеспечить проведение качественных мониторинга, профилактических и защитных мероприятий против вредителей, регулярно актуализировать прогнозы их распространения, а также усилить межведомственную координацию для оперативного реагирования. Особое внимание уделите сейчас борьбе с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что ведется работа по цифровизации аграрного сектора. Правительством выделены средства на закуп дронов для мониторинга посевных площадей.

«Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов, а также цифрового развития необходимо активизировать внедрение цифровых инструментов, направленных на мониторинг сельхозкультур, раннее выявление рисков, включая меры по стимулированию отечественных технологических решений и стартапов», — отметил Премьер.

По данным МСХ, использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в мониторинге саранчовых позволяет быстро и точно выявлять очаги их распространения, включая труднодоступные районы. Дроны снижают затраты и риски, обеспечивая оперативный сбор данных, которые можно использовать для построения карт и прогнозов миграции. Это делает их важным инструментом в системе раннего предупреждения и реагирования на нашествия саранчи.