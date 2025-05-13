Бектенов поручил усилить борьбу с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях

Сельское хозяйство,Правительство
105
Дана Аменова
корреспондент

В этих двух регионах наблюдается распространение личинок стадных саранчовых вредителей

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость усиления борьбы с распространением саранчи в южных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о текущей ситуации. По данным МСХ, распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 млн га - это на 1 млн га меньше, чем в прошлом году.

На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге. Задействовано 443 единицы опрыскивающей техники и 4 625 специалистов. По состоянию на 12 мая, распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях. Обследовано 1 388,9 тыс. га, из них подлежит к обработке 396,6 тыс. га. Фактически обработано 390,8 тыс. га, в том числе в Жамбылской области – 27,8 тыс. га, в Туркестанской области – 363,8 тыс. га.

Премьер-министр поручил обеспечить проведение необходимых защитных мероприятий и усилить взаимодействие между ведомством и регионами.

«Айдарбек Сейпеллович, совместно с акимами регионов необходимо обеспечить проведение качественных мониторинга, профилактических и защитных мероприятий против вредителей, регулярно актуализировать прогнозы их распространения, а также усилить межведомственную координацию для оперативного реагирования. Особое внимание уделите сейчас борьбе с саранчой в Туркестанской и Жамбылской областях», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что ведется работа по цифровизации аграрного сектора. Правительством выделены средства на закуп дронов для мониторинга посевных площадей.

«Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов, а также цифрового развития необходимо активизировать внедрение цифровых инструментов, направленных на мониторинг сельхозкультур, раннее выявление рисков, включая меры по стимулированию отечественных технологических решений и стартапов», — отметил Премьер.

По данным МСХ, использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в мониторинге саранчовых позволяет быстро и точно выявлять очаги их распространения, включая труднодоступные районы. Дроны снижают затраты и риски, обеспечивая оперативный сбор данных, которые можно использовать для построения карт и прогнозов миграции. Это делает их важным инструментом в системе раннего предупреждения и реагирования на нашествия саранчи.

#регионы #борьба #саранча

Популярное

Все
Будущее – за цифровыми активами
Турнир Большого шлема в Астане
Управление популяцией сайги следует начать с обводнения естественных ареалов ее обитания
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Участники марафона-байги «Ұлы дала жорығы» преодолели половину пути
На страже здоровья – искусственный интеллект
Он был настоящим...
Национальные виды спорта: традиции и современность
Творческая академия зажигает звездочек
На Уральской ТЭЦ запущена новая турбина
Угнал велосипед и  поплатился
Быть или не быть в элите?
Вечно живые
Попуски завершены – пойма затоплена
Туриндустрия: нужен научный подход
Стартовала Неделя репродуктивного здоровья
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции
Погодные условия пока благоприятны
Чтобы земля работала
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
Человек-легенда
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
Ветераны Мангистау примут участие в военном параде в Астане
Страховая медицина: вопросы без ответов
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Почти до 24 млн га доведут площадь посевных в этом году в РК
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правите…
Новая техника для спасателей обеспечит безопасность отдалён…
Как изменится программа «Ауыл аманаты» в 2025 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]