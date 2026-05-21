В Алматы приступят к строительству завода по утилизации отходов

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров компании Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd Дай Даого, одной из ведущих китайских компаний в сфере переработки отходов в энергию с опытом реализации крупных проектов в КНР и Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Встреча стала продолжением ранее состоявшегося диалога, по итогам которого было заключено инвестиционное соглашение об энергетической утилизации отходов в городе Алматы. Обсужден ход реализации совместного инвестиционного проекта: общий объем инвестиций составляет 145,5 млрд тенге. Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул важность реализуемого проекта, отметив, что одним из приоритетов, закрепленных в новой Конституции РК, является охрана окружающей среды. В связи с этим перед Правительством стоит задача по реализации реальных проектов, направленных на экологическую модернизацию с привлечением инвестиций и передовых технологий.

«Лидеры наших стран – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин – создают для нас хорошие возможности для развития экономических отношений. Китайская Народная Республика является одним из наших ключевых торгово-экономических партнеров. Мы приветствуем приход компании Hunan на казахстанский рынок и готовы оказывать всестороннее содействие и поддержку совместным проектам. Во время нашей встречи в прошлом году был дан хороший импульс данному значимому для страны проекту», — отметил Олжас Бектенов.

Председатель совета директоров Дай Даого сообщил, что старт строительства состоится 29 мая. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в течение двух лет. Проект предусматривает внедрение более современной модели обращения с ТБО – с их последующей переработкой в электроэнергию.

Запуск завода будет способствовать снижению выбросов CO₂ примерно на 200 тыс. тонн в год, ежегодной экономии порядка 800 тыс. кубометров полигонного объема и стабильной выработке «зеленой» энергии. Предприятие сможет перерабатывать до 2 тыс. тонн отходов в сутки и вырабатывать до 60 МВт электроэнергии. На этапе строительства планируется создать не менее 700 временных, после запуска завода – 120 постоянных рабочих мест.

«У нас есть уверенность, что в течение двух лет мы полностью завершим все наши работы. Мы знаем, что со стороны Президента Казахстана и Правительства сейчас проводится большая работа, связанная с «зеленым» развитием страны. Мы стремимся и работаем над тем, чтобы стать крупным проектом, который действительно внесет вклад в «зеленое» развитие Казахстана и привлечение инвестиций», — отметил председатель совета директоров Дай Даого.

Проектом также предусмотрено создание трех «зеленых» центров, которые обеспечат надежное электроснабжение, использование энергии для цифровых решений и подачу чистого тепла для промышленных потребителей и городских нужд в зимний период. Кроме того, планируется формирование трех баз, направленных на внедрение технологий, локализацию производства запчастей, подготовку местных специалистов и повышение экологической культуры. По итогам встречи Премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным государственным органам обеспечить дальнейшее сопровождение проекта для своевременного ввода в эксплуатацию.