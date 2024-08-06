Бектенов поручил выводить работу школ, колледжей и вузов на новый уровень

Образование , Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер подчеркнул, что от уровня знаний и ценностей подрастающего поколения во многом зависит общественное и экономическое развитие страны

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания глава правительства Олжас Бектенов поручил выводить работу казахстанских школ, колледжей и вузов на новый конкурентный уровень, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

«Необходимо выявлять в разных областях интерес детей к поисковой, исследовательской работе, максимально развивать их способности на всех уровнях образования. На базе школ, колледжей, вузов создавать общедоступные кружки, центры технического творчества, где школьники под руководством студентов и преподавателей смогут воплощать свои будущие инженерные идеи, учиться конструировать и изготовлять различные изделия и детали. Нужно задать новые требования к качеству образования на всех ступенях. Так, в среднем образовании «золотым стандартом» должны стать комфортные школы. Под их уровень необходима реновация других школ. В высшем – тон должны задавать наши национальные вузы и филиалы ведущих зарубежных университетов», — заявил Олжас Бектенов, поручив Министерству науки и образования выработать требования к филиалам в части ожидаемых результатов их работы.

Также была отмечена важность создания соответствующего экспертного совета и пересмотра требований ко всем университетам на предмет их соответствия мировым стандартам. Вузы должны тесно работать с предприятиями, а студенческие, магистерские работы в свою очередь должны иметь практическую ценность для экономики. Для реализации поставленных задач профильному министерству поручено принять Комплексный план по популяризации науки и технологий.

Было заострено внимание на актуальном в преддверии нового учебного года вопросе дефицита мест в общежитиях. Премьер-министр подчеркнул, что ни один иногородний студент не должен остаться без жилья.

«Акимам регионов, министрам просвещения и высшего образования — взять на персональный контроль озвученные на заседании вопросы.  Все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%», — подытожил глава правительства.

 

#ВУЗы #Образование #Бектенов #школы #колледжи

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