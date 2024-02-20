Бектенов поручил заранее обеспечить строящиеся школы педагогами

Как он отметил, организовать четкий плановый учебный процесс нужно сразу после открытия объектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход реализации Национального проекта «Комфортная школа» рассмотрели на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что нацпроект «Комфортная школа», реализуемый по инициативе главы государства, имеет важное значение для страны, так как за счет этого должен решиться комплекс проблем трехсменных и аварийных школ. В целом количество строящихся школ определено с учетом потребности каждого региона и его демографической ситуации.

- Все они должны быть построены именно там, где это остро необходимо. Более того, комфортные школы должны быть действительно комфортными с достойным уровнем образования. Они должны стать образцом безопасной и эргономичной образовательной среды, — сказал Олжас Бектенов.

Как он отметил, данные школы изначально должны быть оборудованы цифровыми камерами, сигнал от которых надо вывести в центры оперативного управления полиции. Кроме того, там должен быть подведен высокоскоростной интернет, чтобы использовать новые методики обучения, в том числе интерактивные.

Премьер-министр также добавил, что комфортные школы следует оснастить необходимыми для учебного процесса оборудованием и мебелью.

- Их надо сделать центрами притяжения для молодого поколения, особенно в малых городах и селах. В школах должны работать спортивные секции и творческие кружки. Нужно создать возможности детям смотреть учебные фильмы, искать в интернете нужную информацию, заниматься в библиотеке. Все это позволит повысить качество образования, особенно в сельской местности. Дети должны почувствовать, что им обеспечили комфортный процесс обучения, — отметил Олжас Бектенов.

По его словам, в то же время с реализацией нацпроекта есть определенные риски. В частности, на расширенном заседании правительства глава государства раскритиковал темпы выделения участков и разработки проектной документации. В этой связи поручено в кратчайшие сроки устранить все проблемы.

- Требуется обеспечить максимальное вовлечение отечественных производителей в закупки строительных материалов, оборудования и мебели. В целом нам необходимо мобилизовать все усилия для достижения поставленной Главой государства задачи по строительству школ нового формата, — указал премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил фонду «Самрук-Қазына» до 1 сентября обеспечить ввод 98 школ в эксплуатацию, а оставшихся 119 – до конца года.

- Без единого срыва сроков. При это не должно сказаться на качестве работ, — подчеркнул он.

Акимам регионов поручено до 15 марта решить все проблемные вопросы по оформлению всех земельных участков под строительство школ.

- До 1 августа завершить строительство подъездных путей и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к школам, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024 году, — сказал Олжас Бектенов.

Наряду с этим он отметил, что требуется заблаговременно обеспечить строящиеся школы педагогическими кадрами, чтобы организовать четкий плановый учебный процесс сразу после открытия объектов.