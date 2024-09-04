Бектенов вручил награды от имени президента ветеранам нефтяной отрасли

Премьер-министр Олжас Бектенов в честь 125-летия с начала добычи казахстанской нефти поздравил ветеранов и работников нефтегазового комплекса, отметил важность отрасли в структуре экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Обращаясь к участникам встречи глава кабмина выразил благодарность за самоотверженную отдачу и упорный труд ветеранов отрасли, нефтяников, инженеров и ученых, усилиями которых Казахстан вошел в число ведущих игроков мирового энергетического рынка.

За вклад в развитие нефтегазового сектора премьер от имени главы государства вручил 40 наград отличившимся работникам нефтегазового комплекса.

Орденом «Парасат» награждены ветеран труда Махаш Рахметов, ветеран-нефтяник Олег Герштанский, эксперт отрасли Махамбет Досмухамбетов, Орденом «Құрмет» – ветераны-нефтяники Туремурат Жармагамбетов, Рахман Исаев, Мадыхат Нурмуханов, Нагангали Утеев, трубопроводчик Марат Таганбаев, Шакимурат Шамаров, Орден «Еңбек Даңқы» III степени вручен ветерану-нефтянику Келтиру Шаненову, машинисту технологических компрессоров Ахмеду Шадинову, Медаль «Ерен еңбегі үшін» – ветерану-нефтянику Абдрахману Казиеву, Кадирхану Утесинову, слесарю-ремонтник Есимбеку Бердалиеву, оператору по добыче нефти и газа Кошербаю Отебаеву и др.

Олжас Бектенов отметил, что Казахстан располагает значительными запасами углеводородов. Доказанные извлекаемые запасы нефти составляют свыше 4 млрд тонн, что делает Казахстан одним из значимых игроков на мировом рынке. Открываются новые маршруты экспорта нефти, в том числе через Каспий. Увеличиваются объемы транзита нефти и газа через РК. Запущен казахстанский бренд нефти KEBCO, ведутся работы по увеличению ресурсной базы, повышению инвестиционной привлекательности геологоразведки, наращиванию добычи, реализации новых проектов.

«Глава государства в Послании народу Казахстана обозначил задачи дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли. Наши достижения не ограничиваются только добычей и транспортировкой. Большие усилия направлены на развитие внутренней переработки углеводородов. С открытием в Атырауской области завода по производству полипропилена создана полноценная отрасль нефтегазохимии. Впереди новые проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. Такие предприятия не только способствуют импортозамещению, но и создают необходимую среду для развития малого и среднего бизнеса. В ближайшие годы будут построены газоперерабатывающие заводы нового поколения. Нефтегазовая отрасль остается одним из драйверов экономики, и мы твердо намерены развивать ее дальше, внедряя инновационные технологии и обеспечивая экологическую безопасность», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Развитие отечественной нефтегазохимии и реализация проектов по производству полиэтилена, полиэтилентерефталата и карбамида позволит удовлетворить внутренний спрос и нарастить экспорт отечественной технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.