Проблемная зона
«Белые пятна» одного инвестпроекта
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Не пустили

Теплоснабжение – застарелая проблема города. Начинаются морозы – от семейчан сыплются жалобы на холод в домах. В нынешнем году в связи с массой обращений даже создали рабочую комиссию – выясняли, почему радиаторы отопления плохо греют. Хотя, собственно, выяснять особо нечего. Все проблемы на поверхности, они не раз были озвучены специалистами. И главная – это устаревшая морально и физически инфраструктура в виде многочисленных небольших котельных. Их ремонтируют, подновляют, но кардинально это ситуацию не меняет.

Вот почему в свое время на уровне Правительства приняли решение построить в Семее теплоэлектро­централь. Станция тепловой мощностью 650 Гкал и электрической 450 МВт должна покрыть дефицит тепла в исторической части города и создать резерв для строящихся районов. В СМИ даже привели детали проекта: стоимость – примерно 1,3 млрд долларов, срок строительства – 3 года. В качестве возможного инвестора в 2015 году называлось ТОО «Unit Energy Investment» – «дочка» зарубежной компании Unit Group.

Месяц назад, в апреле, представитель «Unit Energy Investment» Олжас Есенгарин сделал резонансное заявление. По его словам, у компании был контракт с республиканским Комитетом по инвестициям РК. Однако она не смогла начать работу – областная исполнительная власть не предоставила земельный участок для строительства. Более того, акимат обратился с иском в суд, чтобы разорвать с инвестором соглашение.

– Сначала суд отказал в иске, – сообщил представитель ТОО. – Но затем с иском обратился аким Семея. И это заявление суд удовлетворил, контракт был расторгнут.

«Казахстанская правда» попробовала разобраться в ситуации.

Все по плану?

Первое, с чего начинает серьезный инвестор, это бизнес-план. Такой документ содержит всю информацию по исполнению проекта и доказательства, что начинание будет успешным и долговечным. Как пояснил бывший аким Семея, ныне советник главы областной исполнительной власти Восточного Казахстана по ЖКХ Ермак Салимов, даже при первом знакомстве с бизнес-планом, предоставленным ТОО «Unit Energy Investment», его удивило, что нет полных сведений ни по строительному оборудованию, ни по финансовому положению компании.

– В приложении к Приказу министра по инвестициям и развитию № 1133 от 30 нояб­ря 2015 года четко указаны требования к бизнес-планам инвестиционных проектов, – пояснил советник. – Один из обязательных пунктов – финансовый раздел с указанием полных инвестиционных издержек, источников финансирования, финансовой модели проекта с расчетами рентабельности и сроков окупаемости. Сам факт отсутствия такого раздела – это основание, чтобы признать инвестиционный контракт недействительным.

Кроме того, по словам экс-акима, в документе отсутствовали такие важные разделы, как сведения по потребности Семея в теплоэнергии, оценка социально-экономического эффекта, экологического воздействия, рентабельности и сроков окупаемости. Зато содержались данные, что электроэнергия для жителей Семея станет дороже.

«Белые пятна» в документе выявили также в областном управлении энергетики и ЖКХ. Как рассказал его руководитель Алмат Акышов, на момент составления бизнес-плана у инвестора не было соглашений с поставщиками сырья. Не было данных по объемам на отдельные виды сырья и материалов. Не было маркетингового раздела с анализом ситуации теп­ло- и энергоснабжения Семея с указанием основных конкурентов. Отсутствовали данные о фонде оплаты труда и многое другое, что должно было быть при серьезном, грамотном подходе. Зато при знакомстве с документом создавалось полное впечатление, что ТОО лоббирует интересы поставщиков.

– Примерно в это же время нам поступили письма-предупреждения от соответствующих органов, – дополнительно рассказал Ермак Салимов. – В отношении потенциального инвестора приводились факты неисполнения им обязательств, а также участия в финансовых схемах, вызывающих вопросы. Более того, когда мы сделали запросы в адрес известных российских компаний, которые ТОО указало как партнеров, оттуда прислали опровержение. Вот могу процитировать: «ООО «Сибэнергомаш БКЗ» сообщает, что не имеет контрактных обязательств с ТОО «Unit Energy Investment». АО «Уральский турбинный завод» не имеет заключенного договора с ТОО «Unit Energy Investment».

При этом, как подчеркнули в акимате, ТОО рассчитывало получить инвестиционные преференции, а главное – оформить 140 га городской земли в аренду на 49 лет! В соответствии с законодательством такой натурный грант может быть выдан по согласованию с уполномоченным органом, то есть с городским акиматом.

«Но как дать землю такому инвестору?» – высказал возмущение экс-аким.

Суд да дело

Начались судебные тяжбы. Кто сталкивался со спорами по экономическим вопросам, знает: такие процессы, как правило, сложные, затяжные. В феврале 2019 года суд Астаны вынес решение о признании инвестиционного контракта с ТОО «Unit Energy Investment» недействительным. Апелляционная инстанция Верховного суда оставила решение в силе. В мае 2019-го специализированная судебная коллегия Верховного суда вынесла постановление оставить этот документ без изменений. И наконец, точку в споре 30 мая 2019 года поставила комиссия Верховного суда: своим постановлением она оставила решение суда Астаны без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

В сентябре того же года потенциальный инвестор и Комитет по инвестициям подали ходатайство в коллегию по гражданским делам Верховного суда, попросили пересмотреть дело. Но получили отказ.

«Высшая судебная инстанция признала инвестиционный контракт «Unit Energy Investment» недействительным, – пояснили в акимате Семея. – Другими словами, руководство области и города действовали законно, защищая интересы региона. Разве мало примеров, когда на серьезные, стратегически важные проекты приходят не очень известные компании, тянут время, а потом предъявляют государству иски на миллиарды тенге за некое мнимое неисполнение условий договора! Это отработанная схема, на ней прокололись во многих соседних республиках».

Как заверил начальник областного управления энергетики и ЖКХ Алмат Акышов, в Семее обязательно появится современная ТЭЦ. Только процесс ее строительства будет прозрачным, а подрядчик – надежным. В текущем же году в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону предусмотрен большой объем работ. В частности, начат ремонт котельных «Габбасова», «103-103А», «Центр», «35-й квартал», чтобы увеличить располагаемую мощность. Кроме того, планируется восстановить изоляцию тепловых сетей, провес­ти гидравличес­кие испытания.

– Проведены конкурсы, определены подрядные организации, – пояснил руководитель. – До 1 сентября ремонт упомянутых выше котельных будет выполнен. Кроме того, между котельными «Центр» и «103-103А» будет построена перемычка, а на базе
ТЭЦ-1 вырастет единый дробильный комплекс.

Последнее для семейчан – главное. Вряд ли их особо заботит, кто конкретно обеспечит город теплом – зарубежный инвестор или отечественный, частная компания или государственная. Людям важно, чтобы в их квартирах было тепло, а коммунальные услуги не били по карману.

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