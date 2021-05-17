«Белые пятна» одного инвестпроекта

Не пустили

Теплоснабжение – застарелая проблема города. Начинаются морозы – от семейчан сыплются жалобы на холод в домах. В нынешнем году в связи с массой обращений даже создали рабочую комиссию – выясняли, почему радиаторы отопления плохо греют. Хотя, собственно, выяснять особо нечего. Все проблемы на поверхности, они не раз были озвучены специалистами. И главная – это устаревшая морально и физически инфраструктура в виде многочисленных небольших котельных. Их ремонтируют, подновляют, но кардинально это ситуацию не меняет.

Вот почему в свое время на уровне Правительства приняли решение построить в Семее теплоэлектро­централь. Станция тепловой мощностью 650 Гкал и электрической 450 МВт должна покрыть дефицит тепла в исторической части города и создать резерв для строящихся районов. В СМИ даже привели детали проекта: стоимость – примерно 1,3 млрд долларов, срок строительства – 3 года. В качестве возможного инвестора в 2015 году называлось ТОО «Unit Energy Investment» – «дочка» зарубежной компании Unit Group.

Месяц назад, в апреле, представитель «Unit Energy Investment» Олжас Есенгарин сделал резонансное заявление. По его словам, у компании был контракт с республиканским Комитетом по инвестициям РК. Однако она не смогла начать работу – областная исполнительная власть не предоставила земельный участок для строительства. Более того, акимат обратился с иском в суд, чтобы разорвать с инвестором соглашение.

– Сначала суд отказал в иске, – сообщил представитель ТОО. – Но затем с иском обратился аким Семея. И это заявление суд удовлетворил, контракт был расторгнут.

«Казахстанская правда» попробовала разобраться в ситуации.

Все по плану?

Первое, с чего начинает серьезный инвестор, это бизнес-план. Такой документ содержит всю информацию по исполнению проекта и доказательства, что начинание будет успешным и долговечным. Как пояснил бывший аким Семея, ныне советник главы областной исполнительной власти Восточного Казахстана по ЖКХ Ермак Салимов, даже при первом знакомстве с бизнес-планом, предоставленным ТОО «Unit Energy Investment», его удивило, что нет полных сведений ни по строительному оборудованию, ни по финансовому положению компании.