Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Армению

Заместитель Премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Республику Армения. В состав казахстанской делегации также вошли исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асет Исекешев и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.В ходе встречи Бердибека Сапарбаева с заместителем Премьер-министра Армении Тиграном Авиняном рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества."Казахстан придает важное значение развитию взаимовыгодного партнерства с Арменией, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, поэтому по поручению Премьер-министра мы прибыли, чтобы обсудить возможности взаимодействия в области образования, здравоохранения и информационных технологий", – сказал Б. Сапарбаев.В свою очередь, вице-премьер Армении выразил заинтересованность в углублении двусторонних связей, отметив значительный потенциал для увеличения товарооборота наших стран.По итогам встречи Бердибек Сапарбаев подарил армянскому коллеге книги — сборник произведений Абая, "Избранные трактаты" Аль-Фараби и "Эра независимости" Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.Также в Ереване казахстанская делегация посетила Центр креативных технологий "ТUМО". В центре обучаются дети в возрасте от 12 до 18 лет работе в ИТ-сфере с использованием современных технологий. Обучение организовано по четырем направлениям: анимация, разработка игр, веб-разработка и цифровые средства массовой информации, уделяется внимание занятиям танцами, спортом и музыкой. В 2016 году "ТUМО" занял первое место рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом "We demain". Филиалы центра работают в Париже, Москве, Бейруте и других городах.Кроме того, вице-премьер ознакомился с опытом работы Благотворительного фонда "Дети Армении" (COAF). Работая в основном с детьми и молодежью, COAF реализует программы образования, здравоохранения, социально-экономического развития для комплексного решения проблемы сельской бедности.В ходе посещения Ереванского государственного университета Бердибек Сапарбаев побывал в Центре казахского языка, культуры и истории. Здесь вице-премьер пообщался со студентами, изучающими культуру и традиции казахского народа, а также подарил центру 50 книг на казахском, русском и английском языках. В их числе произведения Абая, М. Ауэзова, Ш. Кудайбердыулы, А. Кекилбаева, А. Жубанова и многие другие.Еще 50 книг Бердибек Сапарбаев передал в дар Национальной библиотеке Армении и Институту древних рукописей "Матенадаран".Казахстанская делегация также посетила Центр инновационной медицины "Аванта", в котором ведется разработка и стимулирование использования новейших программ и подходов в области стоматологии и эстетической медицины. На сегодняшний день клинику посетило свыше 77 тыс. пациентов со всего мира.