Беременная женщина выбросилась из окна в Экибастузе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации управления общественного здравоохранения Павлодарской области, женщина, упавшая с высоты, находилась на 22-ой неделе беременности. Ей было 30 лет, она была домохозяйкой и проживала в Экибастузе.

- Взята на диспансерный учет по беременности на сроке 8 недель 6 дней 20 октября 2023 года. Обратилась сама. Была патронирована на дому заведующей отделением ВОП и заведующей женской консультацией после взятия на учет. Условия проживания удовлетворительные. Отмечается, что погибшая проживала в двухкомнатной квартире с матерью, – отметили медики.

Женщина погибла на месте происшествия. У погибшей остался 10-летний сын. Полиция проводит расследование.

Ранее в области Жетысу многодетная мать совершила суицид.