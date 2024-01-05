Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу

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Подробности трагедии в соцсетях поведала журналист Сандугаш Дуйсенова. Она опубликовала пост о том, что 28 декабря после отравления медикаментами в больницу Аксуского района доставили многодетную мать по имени Балжан.

В медицинском учреждении женщина призналась, что съела 10 пачек аспирина. Врачи боролись за ее жизнь, но так и не смогли спасти пациентку. Спустя сутки она скончалась.

Балжан воспитывала четырех детей, младший из которых грудничок. Ее муж работал строителем в Алматы, после трагедии он вернулся домой.

Подруга погибшей Эльмира рассказала о том, что в последнее время многодетную мать сильно беспокоили личные проблемы.

«Вечером 28 декабря около 17 часов она позвонила мне и в слезах призналась, что только что вышла от акима Аксуского района, который выгнал ее из кабинета. Ее голос дрожал, и Балжан с трудом подавив рыдание, сказала, что устала бороться со сплетницами, жалобщиками и равнодушными чиновниками. Наглоталась таблеток, решила покончить с такой жизнью. Я испугалась, стала просить срочно приехать ко мне», — вспоминает она.

Полицейские проводят досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.