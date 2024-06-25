Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет

Еще на въезде в Жезды я отметила чистоту улиц: ни жестянок, ни битых бутылок, из травы не торчат обрывки бумаги или полиэтилена, на которые так часто жалуются жители Жезказгана или Сатпаева. И никаких стихийных свалок. Пока гуляла по улицам небольшого поселка, заметила, что подростки несут мусор к урнам и за младшими приглядывают, чтобы те не разбрасывали обертки от конфет. Конечно, местные жители отдают должное подрядной организации, ответственной за чистоту в небольшом населенном пункте. Но, как говорится, чисто там, где не мусорят. И этому подрастающее поколение учат не только дома или в школе, но и в местном музее.

– Этой весной мы открыли две взаимосвязанные экспозиции, которые рассказывают о традициях жизни казахских кочевников, – говорит Зейпин Казанбаева, директор Музея истории горного и плавильного дела им. Макена Торегельдина. – На наших экологических и этнографических экскурсиях для воспитанников детских садов и школьников в импровизированных сценках рассказываем, как жили наши предки, как готовились и откочевывали на жайляу. Основная идея наглядных реконструкций в том, чтобы подрастающее поколение понимало: все мы живем в единстве с природой, зависим от нее и должны беречь и уважать все, что нас окружает.

Трудно представить, чтобы кочевники поджигали сухостой или вырубали растения под корень, намеренно испортили ручеек или небольшую речушку, разбрасывали мусор в надеж­де, что он со временем сам пропадет. Степной народ всегда осознавал себя частью природы и каждый ее дар принимал с благодарностью.

Во дворе музея мы установили походную юрту на колесах для экспозиции «Ауыл көшіп келгенде» и вырыли настоящий колодец для другой экспозиции – «Шеген құдық». В День открытых дверей для всех детей поселка и прилегающих населенных пунк­тов рассказывали, как когда-то аул откочевывал на жайляу. Возле юрты паслись жеребята, наши сотрудницы, одетые в традиционные костюмы, доили кобылиц, угощали гостей кумысом и едой кочевников, рассказывали легенды и сказки. А через загадки каждый ребенок мог угадать, с чего начинается возведение юрты, как и из чего создается ее убранство. Такие исторические мини-реконструкции обожают и дети, и взрослые, – отметила Зейпин Казанбаева.

Во время экскурсий сотрудники музея подчеркивают, что к дарам природы нужно относиться рачительно. Так, животные дают нам мясо и молоко, шерсть для одежды, ковров. В экспозиции на видном месте положена прекрасной выделки двусторонняя кошма, украшенная узорами. В степи, в кочевье, она незаменима, ведь защищает не только от холода, но и от насекомых. Легкие циновки плели из местного тростника, а немногочисленные деревья служили материалом для седел и утвари. Получается, что в каждой травинке есть смысл и свое назначение.

Но главное в жизни – это вода. Глубокие кудуки (колодцы) располагались на просторах Сарыарки, в пустыне Бетпакдала, и все они напрямую связаны с кочевьем. Каждый, кто жил в степи, понимал ценность живительной влаги.

– У каждого аула, рода был свой колодец, они расположены на кочевых путях, – продолжает директор Жездинского музея. – Когда-то существовали ритуалы, в соответствии с которыми люди копали такие колодцы. В нашей стране находили кудуки, глубина которых достигала 50–60 метров. Сейчас мы изучаем записки этнографов, краеведов, историков, чтобы не только подрастающее поколение, но и взрослые знали и помнили, что природу нужно беречь, ведь тогда она отплатит нам взаимностью.

Представьте большой аул, который гонит на летнее пастбище 500 овец, 300 лошадей и 200 коров. Вода нужна не только людям, но и животным. В полупустынной зоне Сарыарки, а тем более в пустыне Бетпакдала, такие колодцы для кочевников были залогом жизни. Степные речушки в Центральном Казахстане, как правило, разливаются весной. Уже к лету они становятся гораздо меньше, местами переходят в ручейки, а некоторые протекают под землей.

Перед тем как аул выдвигался на жайляу, на планируемый маршрут высылали людей, которые исследовали предстоящий путь. Старики по своему опыту и приметам загодя знали, в каком направлении нужно идти.

– Большая мудрость нашего народа заключалась в том, что казахи без научных знаний мог­ли определить место, где есть вода, пригодная для питья, – отмечает Зейпин Казанбаева. – В регионе немало подземных источников, но многие из них с жесткой или соленой водой, а предки по растениям, камням знали, где нужно копать, чтобы добыть пригодную для питья воду. И здесь тоже существовали свои обряды, ритуалы, связанные с ее добычей.

Многие обряды, конечно же, были продиктованы верования­ми, но в основном это тысячи лет наблюдения за природой.

– Человечество – часть природы. Допустим, мы – рука, голова, а может, палец единого организма, – говорит Зейпин Казанбаева. – И если мы не умеем хранить то, что нас окружает, вредим природе, то страдает весь «организм».

Этот аманат предков помнят в музее и стараются донести до всех детей, чтобы они относились к родной земле с уважением. Наш дом – это наше сокровище и драгоценный ресурс.