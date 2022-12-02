Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау
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Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Назначить Әбдіғалиұлы Берік акимом области Ұлытау», - цитирует пресс-служба президента текст указа.
Берік Әбдіғалиұлы родился в Жезказганском регионе.
С 2010-го по 2012 год был акимом Жезказгана, с 2019-го по 2021 год руководил Улытауским районом Карагандинской области.
В июне 2022 года стал акимом области Ұлытау.