Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау

Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

«Назначить Әбдіғалиұлы Берік акимом области Ұлытау», - цитирует пресс-служба президента текст указа.

Берік Әбдіғалиұлы родился в Жезказганском регионе.

С 2010-го по 2012 год был акимом Жезказгана, с 2019-го по 2021 год руководил Улытауским районом Карагандинской области.

В июне 2022 года стал акимом области Ұлытау.