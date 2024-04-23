Документы об ученых степенях в ЕАЭС будут признаваться взаимно

Указы и распоряжения, Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ожидается, что соглашение повысит комфортность трудоустройства высококвалифицированных специалистов в Союзе

Коллаж: Kazpravda.kz

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Напомним, 30 марта 2021 года Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила на заседании Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза и направила его в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования.

Евразийская экономическая комиссия разработала документ совместно со странами ЕАЭС для повышения мобильности работников высшей научной квалификации.

Соглашение направлено на прямое признание документов об ученых степенях, без дополнительного подтверждения, что повысит комфортность трудоустройства высококвалифицированных специалистов в ЕАЭС.

На сегодня граждане, имеющие ученые степени и желающие работать в одном из государств Союза, должны пройти процедуру признания соответствующих документов – нострификацию. Эта процедура длится до шести месяцев, что препятствует активному перемещению высококвалифицированных специалистов внутри Евразийского экономического союза, отметили в Комиссии.

Разработка и заключение этого международного договора предусмотрены Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Текст закона публикуется в печати.

#соглашение #закон #подписание #ЕАЭС #признание #ученая степень

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