Бесплатных дел мастер

Мужчина всегда брал товара на одну и ту же сумму, причем выбирал для походов в мини-маркеты час пик, когда у касс полно народу. Собирал покупки в пакет, говорил, что будет платить мобильным переводом, достав телефон, делал вид, что «копается» в онлайн-приложении банка, потом показывал квитанцию об оплате продавцу и благополучно уходил с покупками.

А подвох был в том, что продавцам он демонстрировал квитанцию об оплате покупки, сделанной давным-давно. На самом деле, зайдя в приложение банка, он не совершал никаких манипуляций по оплате товара, а только выводил на экран стародавнюю квитанцию, быстренько демонстрировал через толпу людей продавцу, брал свой пакет с едой и напитками и уходил.

Город маленький, и однаж­ды суетливый гражданин все же был пойман на обмане, и на него написали заявление о мошеннических действиях. Правоохранительные органы взялись изучать деятельность злоумышленника.

«На данный момент известно о пяти идентичных фактах», – сообщили в прокуратуре комплекса «Байконур». Но, конечно, их может быть намного больше.