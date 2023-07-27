Бетонный миксер протаранил 8 машин в Шымкенте

Фото пресс-службы ДП Шымкента

В Шымкенте бетоносмеситель въехал в 8 автомобилей, стоящих на светофоре на пересечении двух улиц, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

В результате водителя Mazda и пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями доставили в больницу.

«Выяснилось, что у миксера отказали тормоза. При проверке установлено, что водитель не имеет права управления грузовым транспортом. В отношении мужчины составлен протокол по части 3 статьи «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» Кодекса об об административных правонарушениях», – отметили в ДП.





