Бейбит Жукаев пробился в основу «Мастерса»

Казахстанец (196 АТР) во второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP «Мастерс» 1000 в Шанхае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК

Фото: ФТК

В финале отборочного раунда казахстанец обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанца по первому кругу основы определится позже.

Шанхайский «Мастерс» является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.