Бейбит Жукаев пробился в основу «Мастерса»

Спорт
31
Венера Баталова
корреспондент

Казахстанец (196 АТР) во второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP «Мастерс» 1000 в Шанхае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК

Фото: ФТК

В финале отборочного раунда казахстанец обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанца по первому кругу основы определится позже.

Шанхайский «Мастерс» является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.

#турнир #теннис #финал

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
Счастливая история одной семьи
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
И вовсе не опасное соседство
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
Для разработки новых технологий
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
Плохая мать?..
О новых возможностях и мировой практике
О качестве здравоохранения и юридической помощи
«Я выбираю спорт!»
Возраст счастью не помеха!
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
Творцы лакокрасочной радуги
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Пора пересмотреть фискальную политику в отношении банков
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Астанинское дежавю
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
На благо страны
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Казахстан занял первое место на Кубке Азии по стендовой стр…
«Турнир сильнейших»: названа победительница в женском боксе
Димаш Кудайберген примет участие в открытии теннисного турн…
Казахстанские лучники завоевали две бронзы на ЧА среди юнио…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]