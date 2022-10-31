Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане

Бейбут Атамкулов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Указами главы государства:

Атамкулов Бейбут Бакирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.