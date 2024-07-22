Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран

Вице-премьер Серик Жумангарин совместно с делегациями Афганистана, Туркменистана и Узбекистана посетили Бейнеуский зерновой терминал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Бейнеуский терминал площадью 26 га, расположенный на территории Мангистауской области, имеет прямой выход к казахстанско-туркменской границе. Это перспективный логистический хаб с 8 км железнодорожных путей и собственным подвижным составом.

Терминал может одновременно хранить 100 тыс. тонн зерна, принимать в день до 500 вагонов, отправлять до 2 млн тонн в год в упакованном виде и зерновозах. В перспективе мощности будут расширяться.

Действует мельничный комплекс, позволяющий производить 320 тонн муки и 80 тонн отрубей в сутки. Сейчас идет процесс модернизации оборудования, после которой будут запущены две линии производства муки общей мощностью 400 тонн в сутки.

Налажено производство комбикормов на 80 тонн в сутки. После модернизации мощность будет увеличена до 240 тонн ежесуточно.

В этот же день афганские представители обсудили перспективы поставок зерна через терминал с главой Продкорпорации и руководством Бейнеуского терминала. В частности, рассматривается возможность организации ключевого и стабильного маршрута экспорта казахстанской пшеницы через Бейнеуский терминал в Афганистан и Пакистан.

Для реализации планов требуется строительство дополнительных складских помещений на приграничных территориях и налаживание логистики через территорию Туркменистана. Заинтересованные стороны намерены прорабатывать детали создания нового экспортного маршрута поставок казахстанского зерна.