Без справок и посредников

10 ноября вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Как поясняется в официальном сообщении Министерства иностранных дел РК, срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно – 90 календарных дней в течение полугода. Безвизовые поездки разрешаются с туристическими целями, для решения частных дел, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых командировок.

В случае, когда обстоятельства диктуют превысить тридцатидневный лимит, нужно заранее оформить въездную визу соответствующей категории.

Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность. А также достигнутое соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР – Гонконга и Макао. Здесь действуют другие правила: граждане Казахстана могут находиться в Гонконге без визы 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу.

Преимущества безвизового режима уже смогли ощутить первые казахстанцы, которым нужно было пересечь границу с Китаем. Если раньше получение этого разрешения требовало немалых усилий, то в минувшие выходные наши соотечест­венники смогли въехать в соседнюю страну, имея с собой лишь загранпаспорт.

«Я один из последних пассажиров, кто сегодня вылетает в Китай по визе, – написал в прошлый четверг в своем телеграм-канале известный китаевед, политолог Адиль Каукенов. – Уже завтра стартует безвиз для казахстанцев (для китайцев, напомню, он стартовал еще в 2017-м с безвиза для транзитников, а в 2022-м – полный безвиз для граж­дан КНР). Я визу получил, потому что мероприятие именно девятого, так что пожертвовал страницей в паспорте».

О преимуществах безвизового режима с Китаем и для бизнеса, и для простых казахстанцев эксперт говорил давно. К примеру, пояснял, что с середины 2010-х соседняя страна резко усложнила получение разрешений на въезд для всех центральноазиатских стран, но для Казахстана и Кыргызстана это стало особенно чувствительно. Ведь наши бизнесмены нуждались в поездках в Китай, чтобы купить необходимые товары, найти серьезного внешнего инвестора или же продвинуть свой товар на китайский рынок.

Список документов неуклонно расширялся, туда добавились справка из банка о наличии средств (желательно не менее 5 тыс. долларов в тенговом эквиваленте), справки с места жительства, об отсутствии судимости, наличии имущества.

«Причем консул легко мог попросить принести еще документы, если ему что-то не понравилось, – вспоминает Адиль Каукенов. – Очереди в посольство и генконсульство росли, люди приходили затемно и составляли списки между собой, чтобы иметь шанс попасть на примем к консулу. Все это за одноразовую визу, так как многоразовую получить стало просто невозможно».

Автору этих строк самой однажды пришлось выстоять трехдневную очередь, чтобы подать документы на получение визы в Китай по служебной необходимости. Чтобы ускорить и облегчить эту процедуру, роль посредников при общении с посольством и консульством начали брать на себя турфирмы, которые избавляли соискателя хотя бы от необходимости лично находиться в очереди среди таких же граждан, которым нужно пересечь границу. Но услуги эти стоили крайне недешево. Безусловно, это весьма увеличивало расходы для бизнеса, а они, в свою очередь, ложились на плечи казахстанских потребителей товаров. Что говорить о тех соотечественниках, чьи семьи были разделены границей: чтобы получить возможность приехать к близкому человеку в случае экстренной необходимости, каждый готов заплатить любые деньги.

Поэтому заключение Соглашения о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики можно назвать настоящей дипломатической победой. Тем более что потребность общения с соседней страной для казахстанцев увеличивается с каждым днем – не только в экономическом измерении, но и в культурно-гуманитарном направлении.

– Китай сегодня в фарватере международного инновационного развития, лучшие мировые университеты и исследовательские центры находятся в этой стране, – комментирует руководитель отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований Айдар Курмашев. – Это можно судить даже по тому, что на Азиатский регион сегодня приходится более 60% выпускаемых инновационных патентов. Казахстанцы, конечно, должны пользоваться этими возможностями соседа для развития собственного человеческого капитала. И безвизовый режим позволяет нам это сделать.

Как отмечает политолог, руководитель Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, подобный безвизовый режим существует у Казахстана со многими странами, и это в первую очередь удобно и выгодно именно казахстанцам. В том числе это касается и безвиза с КНР: мы имеем большой торговый, коммерческий, туристический интерес к соседу, есть потребности в области медицинского туризма.

– С Китаем работал безвиз односторонний – 14 дней граждане этой страны могли находиться в Казахстане. В то время, как у казахстанцев такой возможности не было. И данное соглашение уравновесило в правах граждан наших государств, – считает Талгат Калиев.

Что же касается опасений по поводу наплыва китайских туристов в наша страну, они, по мнению эксперта, беспочвенны.

– Мы не наблюдали его раньше, не думаю, что изменится что-то сейчас, – говорит глава Института прикладных этнополитических исследований, отмечая, что переговоры об упрощении визового режима Казахстан проводит постоянно, отдавая приоритет высоко развитым государствам. Сближение с ними позволяет воспользоваться достигнутыми ими возможностями технологического и социального развития, импортировать этот опыт в Казахстан.