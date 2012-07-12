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Конкурсы
Без заголовка
12 июля 2012 г. 8:28
Конкурсы на 12.07.2012
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00:30
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
00:15
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
01:15
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
01:30
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
00:00
Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне
00:45
По карману ли форма?
00:00
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
01:00
И снова в режиме осторожности
00:28
Медаль за решительность
00:21
Врачи без погон
00:29
Новый рекорд страны
00:35
Еще и стипендию платят!
00:00
Упор на профилактику и пациента
00:27
Никто не ожидал
05:37
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
00:32
Место творчества
00:33
Россыпь наград
00:31
Портреты заскулили
00:36
С макияжем и прической
00:38
Для глубоких исследований
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
18 июля 2022 г. 0:00
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
18 июля 2022 г. 9:15
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
20 июля 2022 г. 13:20
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
18 июля 2022 г. 1:00
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
18 июля 2022 г. 8:45
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
18 июля 2022 г. 1:30
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
19 июля 2022 г. 8:30
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
19 июля 2022 г. 0:15
Украли то, не знаем что
21 июля 2022 г. 15:02
Новая праздничная дата появится в Казахстане
21 июля 2022 г. 2:30
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
22 июля 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
18 июля 2022 г. 3:15
Я ушел навсегда...
19 июля 2022 г. 0:00
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
18 июля 2022 г. 3:45
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
15 июля 2022 г. 2:54
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