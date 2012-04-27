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Без заголовка
Конкурсы
27 апреля 2012 г. 8:26
213
Конкурсы на 27.04.2012
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01:00
«Субботник» для отвода глаз
01:30
Кража невест: традиция или преступление?
00:30
Ну и верблюд этот воробей!
03:00
Экстремальная атлетика
00:00
Общество в ответе за жизнь каждого ребенка
02:00
Такому не учат на курсах
00:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
02:30
За их языком не поспеешь и босиком!
08:52
Стала известна личность погибшего при пожаре на шахте "Казахстанская"
08:12
Студентам, магистрантам и докторантам повысят стипендии с сентября в Казахстане
09:18
Тело еще одного погибшего нашли в шахте "Казахстанская"
04:00
Правдивый портрет времени
02:20
Пожар на шахте
08:38
У ремонтировавших трассу дорожников угнали технику в Жетысу
10:12
11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях
03:30
Любил всем сердцем
09:32
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
09:13
Судью из Тараза подозревают в получении крупной взятки
03:00
Месяц август яблоками пахнет
02:00
От медеплавильного завода до форпоста
11 августа 2023 г. 22:43
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
11 августа 2023 г. 22:05
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
11 августа 2023 г. 22:19
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
11 августа 2023 г. 21:21
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
13 августа 2023 г. 12:04
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
11 августа 2023 г. 21:45
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
12 августа 2023 г. 11:33
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
11 августа 2023 г. 18:58
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
11 августа 2023 г. 19:30
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
11 августа 2023 г. 20:17
Премьер обозначил главную проблему Тараза
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
11 августа 2023 г. 21:08
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
11 августа 2023 г. 20:01
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
12 августа 2023 г. 16:11
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
11 августа 2023 г. 11:53
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
12 августа 2023 г. 8:47
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
12 августа 2023 г. 10:46
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
11 августа 2023 г. 2:00
Мастер боевых миниатюр
11 августа 2023 г. 6:00
Известный историк и краевед из Кызылординской области рассказал об истории раритета, принадлежавшего Абаю
11 августа 2023 г. 1:00
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
21 июля 2023 г. 19:12
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
21 июля 2023 г. 21:03
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
21 июля 2023 г. 18:57
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
28 июля 2023 г. 15:32
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
21 июля 2023 г. 21:32
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
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