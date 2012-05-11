меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 482,04
USD 482,04
RUB, 8,24
RUB 8,24
EUR, 490,76
EUR 490,76
Конкурсы
Без заголовка
11 мая 2012 г. 9:39
Конкурсы на 11.05.2012
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:00
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
00:30
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
00:45
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие вокруг света
00:15
Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
01:00
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
00:00
Центральная Азия: сплоченность и сотрудничество в интересах развития
01:15
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
00:00
Что в имени твоем?
00:00
Жизнь – приключение
00:00
Пленительные французские мелодии
00:00
Дело мастера боится
00:49
Путь добрых дел
00:45
С рекордом первенства планет!
00:48
Встречи с избирателями
01:45
Пугающая статистика
00:47
Процесс пошел
00:46
Готовимся к поединкам
00:50
Кто за старшего?
00:50
Работать должна молодежь
00:42
Всевидящий глазок
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
15 июля 2022 г. 2:54
Закон Республики Казахстан
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
16 июля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
15 июля 2022 г. 2:30
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
16 июля 2022 г. 16:45
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
15 июля 2022 г. 1:15
Жуткое убийство из прошлого
15 июля 2022 г. 2:15
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
15 июля 2022 г. 8:34
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
17 июля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
15 июля 2022 г. 13:22
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
18 июля 2022 г. 0:00
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
15 июля 2022 г. 14:00
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
15 июля 2022 г. 2:00
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
15 июля 2022 г. 12:38
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории обсуждают в Казнете
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]