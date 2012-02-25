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Без заголовка
Конкурсы
25 февраля 2012 г. 9:56
65
Конкурсы на 25.02.2012
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00:00
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
01:30
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
01:00
Современное рабство
00:30
Опасный суперинтеллект
02:00
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
02:30
Департамент торговли и защиты прав потребителей области Улытау помог вернуть 5,6 млн тенге жителям области
03:00
В Петропавловске одна часть общественников проголосовала за повышение платы за проезд в общественном транспорте, а другая – против
02:30
Регламент под фундамент
00:00
Охота: желание без сожаления?
01:30
Женщин много, таких – единицы!
00:30
Звездные танцы
01:00
Зов предков
02:30
Жизнь без «одноразок»
01:00
Летописец истории
01:30
За книгой на улицу двигай!
03:00
Три в одном
02:00
Жажду утолят в июне
02:00
Латиница Шонанова
03:30
Роль креативных индустрий
03:00
Надо «посоветоваться»
22 мая 2023 г. 1:30
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
24 мая 2023 г. 4:00
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23 мая 2023 г. 13:35
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
22 мая 2023 г. 2:00
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
25 мая 2023 г. 8:33
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
24 мая 2023 г. 1:30
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
22 мая 2023 г. 2:30
Торговали рогами и получили по рогам
22 мая 2023 г. 1:00
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
22 мая 2023 г. 11:00
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
23 мая 2023 г. 1:00
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
23 мая 2023 г. 5:00
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
25 мая 2023 г. 2:30
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
24 мая 2023 г. 21:06
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
25 мая 2023 г. 0:00
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
24 мая 2023 г. 11:32
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
23 мая 2023 г. 21:52
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
25 мая 2023 г. 0:30
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
24 мая 2023 г. 11:52
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
23 мая 2023 г. 2:00
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
25 мая 2023 г. 9:46
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
18 мая 2023 г. 15:55
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
5 мая 2023 г. 0:30
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
6 мая 2023 г. 4:00
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
6 мая 2023 г. 5:30
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
5 мая 2023 г. 18:03
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
6 мая 2023 г. 19:09
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
4 мая 2023 г. 11:19
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
18 мая 2023 г. 14:21
Осужденная совершила побег в Алматинской области
16 мая 2023 г. 14:19
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
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