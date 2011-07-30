Вчера в Костанайской области горел заброшенный элеватор. ЧП произошло в райцентре Федоровского района
Жители Усть-Каменогорска на сходе потребовали выполнить постановление суда, запретившее деятельность свинокомплекса
В Астане прошла пресс-конференция сборных Казахстана и Польши, которые на этой неделе расчехлят ракетки в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг
Двенадцатого апреля в мире отмечают День космонавтики
В Петропавловске началось строительство фундамента для новой трубы ТЭЦ-2
В Казахстане запущен новый проект «Цифровой нотариат», который упростит казахстанцам получение нотариальных услуг
Вложение в тенговые депозиты оказалось наиболее эффективным инвестиционным решением в 2022 году
Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетил с официальным визитом Российскую Федерацию
В Министерстве сельского хозяйства состоялся брифинг по вопросам цифровизации механизма субсидий
Как сложить пазл из науки и производства?
Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправляют домой
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 апреля 2023 года № 9
А нам летать охота!
Тандем с бизнесом – основа развития университетской науки
Перестанут ли маслихаты считаться «карманными»?
В Астане назначили акимов районов Нура и Сарыарка
Все в наших руках
Шлагбаум для «серых» схем
По следам степной антилопы
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Элеватор горит в Костанайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Четвертые сутки борются с пожаром на побережье Каспия в Атырау
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
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