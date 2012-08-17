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Конкурсы
17 августа 2012 г. 1:32
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00:00
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
00:15
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
01:00
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
00:30
Не было бы счастья, да несчастье помогло
02:00
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
01:30
Счастливая история одной семьи
02:30
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
00:03
О новых возможностях и мировой практике
02:11
И вовсе не опасное соседство
00:30
О качестве здравоохранения и юридической помощи
00:00
Для разработки новых технологий
00:00
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
00:00
Плохая мать?..
01:00
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
00:30
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
03:00
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
02:00
Возраст счастью не помеха!
00:41
Распоряжение Главы государства
01:30
Цель меморандумов – помочь начинающим бизнесменам и ремесленникам
03:30
Пора пересмотреть фискальную политику в отношении банков
25 сентября 2024 г. 0:30
В Атырау появится дендрологический парк
27 сентября 2024 г. 21:35
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
25 сентября 2024 г. 4:00
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
24 сентября 2024 г. 11:52
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
24 сентября 2024 г. 0:30
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
26 сентября 2024 г. 11:07
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
28 сентября 2024 г. 6:29
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
24 сентября 2024 г. 4:00
На благо страны
26 сентября 2024 г. 4:30
Астанинское дежавю
24 сентября 2024 г. 21:09
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
27 сентября 2024 г. 11:00
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
27 сентября 2024 г. 4:00
Русская девушка с казахским менталитетом
24 сентября 2024 г. 2:00
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
24 сентября 2024 г. 0:00
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
24 сентября 2024 г. 4:30
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
28 сентября 2024 г. 14:30
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
28 сентября 2024 г. 16:30
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
26 сентября 2024 г. 20:09
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
25 сентября 2024 г. 5:00
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
28 сентября 2024 г. 5:30
Приучат ли тарифы к экономии?
10 сентября 2024 г. 1:32
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
21 сентября 2024 г. 4:00
Труба пока не готова
10 сентября 2024 г. 2:29
На энергетической безопасности экономить... опасно
6 сентября 2024 г. 12:49
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
10 сентября 2024 г. 15:49
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
7 сентября 2024 г. 7:00
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
7 сентября 2024 г. 11:00
Паралимпиада: расписание на субботу
11 сентября 2024 г. 10:27
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
14 сентября 2024 г. 18:59
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
1 сентября 2024 г. 16:30
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
4 сентября 2024 г. 1:06
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
10 сентября 2024 г. 2:00
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
7 сентября 2024 г. 6:30
Совещаются молодые атомщики
16 сентября 2024 г. 16:05
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
9 сентября 2024 г. 17:26
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
18 сентября 2024 г. 3:33
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
9 сентября 2024 г. 15:15
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
9 сентября 2024 г. 17:50
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
21 сентября 2024 г. 16:30
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
9 сентября 2024 г. 18:35
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
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