Конкурсы
3 февраля 2012 г. 2:09
125
Конкурсы на 03.02.2012
00:29
IT и промышленность: проверка на совместимость
01:00
Цель – поиск новых месторождений
02:00
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
01:35
В Актау обсудили перспективы развития туризма
02:34
Основа качества жизни и фундамент стабильности
01:00
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
00:00
Ключевой костяк энергетики
03:00
Курс на локализацию и экспорт
02:49
Завтра - День труда
01:30
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
00:00
Тише едешь – дальше будешь
00:00
Обеспечить объективную оценку знаний
02:33
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
02:39
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
00:30
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
02:00
Вечные инвестиции в будущее
02:40
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
02:36
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
02:38
Указ Главы государства об освобождении от должности
02:30
Чистые стены – безопасный город
25 сентября 2025 г. 9:15
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
20 сентября 2025 г. 0:00
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
20 сентября 2025 г. 3:30
Все решится в Астане
22 сентября 2025 г. 18:11
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
22 сентября 2025 г. 13:38
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
20 сентября 2025 г. 0:30
Наркомания – угроза нации
20 сентября 2025 г. 2:00
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
21 сентября 2025 г. 16:51
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
20 сентября 2025 г. 1:30
Со студенческой скамьи –на престижную работу
21 сентября 2025 г. 10:35
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
21 сентября 2025 г. 19:06
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
20 сентября 2025 г. 18:17
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
20 сентября 2025 г. 17:16
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
21 сентября 2025 г. 13:04
Яркие страницы жизни Синьцзяна
20 сентября 2025 г. 19:12
Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
20 сентября 2025 г. 1:00
Диагностику проходят малыши
20 сентября 2025 г. 2:28
На зарядку становись!
21 сентября 2025 г. 9:58
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
20 сентября 2025 г. 3:00
Шоу, вдохновленное Нургисой
20 сентября 2025 г. 2:02
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
29 августа 2025 г. 11:22
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
28 августа 2025 г. 4:23
Жители Шымкента не спешат платить
4 сентября 2025 г. 2:00
35 школ Атырауской области остались без директоров
29 августа 2025 г. 14:15
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
28 августа 2025 г. 11:44
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
2 сентября 2025 г. 17:25
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
30 августа 2025 г. 4:00
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
9 сентября 2025 г. 12:20
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
5 сентября 2025 г. 9:20
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
2 сентября 2025 г. 11:03
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
28 августа 2025 г. 15:51
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
28 августа 2025 г. 13:17
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
8 сентября 2025 г. 14:32
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
11 сентября 2025 г. 20:35
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
12 сентября 2025 г. 12:08
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
9 сентября 2025 г. 4:30
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
15 сентября 2025 г. 20:54
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
16 сентября 2025 г. 13:23
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
7 сентября 2025 г. 9:15
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
13 сентября 2025 г. 5:00
Началось возведение энергоблока
Казахстанская правда
