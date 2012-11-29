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Конкурсы
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29 ноября 2012 г. 8:14
Конкурсы на 29.11.2012
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18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
14 апреля 2022 г. 18:10
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
13 апреля 2022 г. 0:45
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
13 апреля 2022 г. 12:32
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
13 апреля 2022 г. 10:24
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
19 апреля 2022 г. 1:30
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
14 апреля 2022 г. 14:09
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
16 апреля 2022 г. 12:24
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
14 апреля 2022 г. 11:22
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
15 апреля 2022 г. 12:11
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
16 апреля 2022 г. 8:50
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
19 апреля 2022 г. 20:31
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
15 апреля 2022 г. 18:50
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
14 апреля 2022 г. 13:53
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
15 апреля 2022 г. 13:38
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
14 апреля 2022 г. 12:45
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
29 марта 2022 г. 14:40
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
29 марта 2022 г. 15:45
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
24 марта 2022 г. 9:15
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
1 апреля 2022 г. 10:11
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
29 марта 2022 г. 18:55
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
30 марта 2022 г. 1:45
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
22 марта 2022 г. 11:36
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
4 апреля 2022 г. 14:01
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
28 марта 2022 г. 19:15
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
27 марта 2022 г. 12:45
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
30 марта 2022 г. 20:11
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
26 марта 2022 г. 11:01
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
31 марта 2022 г. 12:10
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
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Казахстанская правда
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